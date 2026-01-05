Текущий 2026 год станет годом осознанности и стиля, где на смену хаосу придет выверенный гардероб, заявил стилист Никита Карстен. Он объяснил, каким принципам нужно следовать, что быть в тренде следующие 12 месяцев.

По словам эксперта, в центре внимание в этом году будут находиться качество, история и уместность.

«Первый и главный тренд — экологичный и осмысленный подход к покупкам. То есть, если это джинсы, то они идеально смотрятся и с каблуком, и с кроссовками. Вещь должна долго служить», — объяснил он.

Второй тренд — расцвет индивидуальности. Карстен уточнил, что в прошлое уходит табуированность и массовость. Люди все больше обращают внимание на винтаж и на вещи с личной историей.

Третий тренд — возвращение осмысленного дресс-кода после эпохи вседозволенности в одежде. Стилист уточнил, что теперь важно разделять, что на работу необходим один наряд, на прогулку с детьми — второй, а на ужин с друзьями — третий.

Карстен подчеркнул, что 2026 год в стиле — не про количество, а про качество. Он также является символом личной истории и уместности, сообщает «Радио 1».

С подиумов уже сошли неизбитые и интересные цвета будущего сезона. «Вечерняя Москва» узнала у стилиста-имиджмейкера Марины Минаковой, какие оттенки будут актуальны и как их добавить в гардероб.