Оксана Самойлова снялась в провокационном купальнике

Блогерша Оксана Самойлова продемонстрировала фигуру в провокационном купальнике. Знаменитость разместила видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

37-летняя Оксана Самойлова предстала перед камерой в сером слитном купальнике с вырезом на груди и по бокам. Блогерша также надела металлические каффы. Бывшая жена рэпера Джигана собрала волосы в гладкий низкий пучок и сделала макияж с черными стрелками и розовой помадой. Знаменитость была запечатлена на пляже.

На днях Оксана Самойлова опубликовала в личном блоге видео, где стояла перед зеркалом в черном облегающем топе на молнии, который сочетала с джинсами и кожаной курткой. Блогерша добавила к образу солнцезащитные очки, серебристые серьги и ремень с заклепками. Знаменитость собрала волосы в гладкий хвост и сделала макияж с темно-розовой матовой помадой.

До этого Оксана Самойлова снялась в серебристом сияющем платье с открытыми плечами и разрезом до бедра, которое было украшено пайетками. Блогерша добавила к образу туфли на каблуках. Знаменитости уложили волосы в локоны и сделали вечерний макияж с черными стрелками и матовой розовой помадой.