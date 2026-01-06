Как носить домашнюю одежду, чтобы чувствовать себя красивой

Домашняя одежда всегда говорит о вашей любви к себе и об отношении к собственному комфорту и красоте. Иногда домашний вид ассоциируется с чем-то небрежным, изношенным. Но позвольте Юлии Никифоровой, как стилисту, развеять этот миф!

© Freepik

Секреты идеального домашнего образа не так уж сложны. Постарайтесь ответственно подойти к расхламлению своего домашнего гардероба и наполнить его самыми приятными комплектами.

Материалы — первый шаг к комфорту: забудьте о дешевой синтетике

Для ощущения истинной роскоши и комфорта выбирайте натуральные, приятные к телу ткани. Шелк — это синоним элегантности. Шелковые пижамы, комбинации, халаты дарят ощущение невесомости, прохлады летом и нежного тепла зимой. Высококачественный хлопок: не весь хлопок одинаков!

«Ищите мягкий, дышащий хлопок, например пима-хлопка, перкаль, сатин (эти ткани обладают приятной гладкостью и прохладой). Вискоза и модал — эти полусинтетические ткани, получаемые из древесины, обладают шелковистой текстурой, они — отличная альтернатива шелку по более доступной цене», — отмечает эксперт.

Лен для жарких дней — идеален. Он дышит, быстро сохнет и придает образу легкую, естественную небрежность.

Крой, подчеркивающий вашу красоту

Классическая пижама: комплект из брюк и рубашки — это вневременная классика. Выбирайте модели с лаконичным кроем, возможно, с контрастной окантовкой или красивыми пуговицами. Элегантные комбинезоны: это удобно, стильно и всегда выглядит эффектно.

«Ищите модели из мягких, струящихся тканей. Платья от минималистичных силуэтов до моделей с кружевными вставками — платье добавит женственности вашему домашнему образу. Халаты — ваше домашнее "пальто": халат — это не просто вещь, чтобы укрыться. Это завершающий штрих», — говорит стилист.

Длинный шелковый халат, уютный махровый халат с капюшоном или легкий кимоно — выбирайте то, что отражает ваше настроение.

Цвет и принт — палитра вашего настроения

Пастельные оттенки создают атмосферу нежности и спокойствия.

«Насыщенные глубокие цвета придают образу благородство и глубину. Классические принты: полоска, клетка, горох — всегда актуальны и добавляют индивидуальности», — рассказывает Юлия.

Цветочные мотивы: романтичные и жизнерадостные, они прекрасно смотрятся на шелке или хлопке.

Детали, которые создают образ

Кружево: деликатное кружево на манжетах, по подолу или на вырезе — это всегда женственно и элегантно. Эстетичные пуговицы: замените обычные пластиковые пуговицы на перламутровые или декоративные — это мелочь, которая меняет все. Вышивка: небольшая вышивка, например, ваши инициалы, добавит персонализации. Пояс: аккуратный пояс на халате или брюках может выгодно подчеркнуть талию.

«Эти маленькие детали создают акцент», — резюмирует стилист.

От обычного к исключительному практические рекомендации

Разделите домашний гардероб: пусть у вас будут отдельные вещи для «ленивых выходных» и отдельные — для «домашних будней», когда вы хотите чувствовать себя особенно хорошо.

«Инвестируйте в качество: лучше иметь несколько действительно красивых и качественных вещей, чем целый шкаф изношенной одежды. Не забывайте про аксессуары: домашние тапочки — это не менее важная часть образа, чем сама пижама. Выбирайте мягкие, красивые модели», — резюмирует специалист в мире моды.

Если вы любите украшения, тонкая цепочка или изящные серьги могут добавить штрих элегантности. Уход — залог красоты, бережно относитесь к своей домашней одежде. Правильная стирка и сушка продлят ее жизнь и сохранят первозданный вид.

Самое важное — носить домашнюю одежду так, чтобы чувствовать себя красивой, — это не роскошь, а проявление заботы о себе. Это способ сказать себе: «Я достойна красоты и комфорта в любое время». Позвольте своему дому стать подиумом для вашего личного стиля, где вы — главная героиня, всегда безупречная и уверенная в себе.