Возлюбленная Ди Каприо похвасталась фигурой в «голом» платье и стрингах

Девушка голливудского актера Леонардо Ди Каприо, модель Виттория Черетти, показала фигуру в «голом» платье. Она опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© globallookpress

27-летняя Виттория Черетти предстала перед камерой в черном прозрачном макси-платье, под которое надела стринги в тон. Модель добавила к образу браслет и кольцо. Манекенщица была запечатлена с распущенными волнистыми волосами и макияжем в естественном стиле.

© Соцсети

На прошлой неделе Виттория Черетти опубликовала в личном блоге фото, где предстала в черном кружевном прозрачном топе, под который не стала надевать бюстгальтер. Модель добавила к образу такие же лосины и юбку-миди в тон. Манекенщица завершила наряд часами, браслетом, кольцами и ожерельем. Звезда подиумов позировала с распущенными волосами и макияжем в естественном стиле на борту частного самолета.

До этого папарацци подловили Леонардо Ди Каприо и Витторию Черетти в Лос-Анджелесе. Влюбленные, которые обычно скрывают свои чувства от публики, целовались во время шопинга. Позже актера и манекенщицу засняли на обеде в кафе Architecture Cafe.