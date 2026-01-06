Анна Семенович выложила фото в леопардовом купальнике

Певица Анна Семенович снялась в купальнике. Поп-исполнительница опубликовала видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© РИА Новости

45-летняя Анна Семенович была запечатлена в леопардовом купальнике. Певица позировала в кадре с мокрыми распущенными волосами и без косметики. Поп-исполнительница снялась в бассейне на фоне виллы.

© Газета.Ru

«Отдыхать — не работать! « — отметила знаменитость.

На прошлой неделе Анна Семенович отказалась от предложения настойчивого фаната выступить в откровенном новогоднем образе. По данным Telegram-канала Mach, подобные предложения перед Новым годом певице поступают регулярно. Формально артистку зовут выступить для детей, на деле, рассказывает источник, указывают в условиях яркий макияж, откровенную одежду и соответствующее поведение.

В 2024 году обеспеченный поклонник предложил Семенович выступить в наряде сексуальной снегурочки и пять раз исполнить для него песню «Красавица Зима» за 5 млн рублей. В 2025 году он же предложил 12 млн рублей за образ сексуальной Снегурочки на своем корпоративе, но артистка отказалась.