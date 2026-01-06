Невестка Виктории Бекхэм выложила фото в купальнике

Невестка дизайнера Виктории Бекхэм, модель Никола Пельтц-Бекхэм, продемонстрировала фигуру в купальнике. Она разместила фотографию в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© globallookpress

30-летняя Никола Пельтц-Бекхэм стояла перед зеркалом в желтом купальнике с белыми вставками, который дополнила махровым халатом. Модель была запечатлена с собранными волосами и без макияжа.

© Газета.Ru

В конце октября Виктория Бекхэм публично задела жену своего сына Бруклина, Николу Пельтц-Бекхэм. Дизайнер заявила, что ей всегда удавалось найти общий язык с окружавшими ее девушками. Знаменитость заявила, что у нее не складывались отношения только с глупыми людьми.

В марте возникли слухи о новом конфликте в семье Виктории и Дэвида Бекхэма. Началось с того, что их сын Бруклин и его жена Никола Пельтц-Бекхэм пропустили показ бренда Виктории. Кроме того, пара не поздравила дизайнера с Днем матери. Позже инсайдер издания TMZ сообщил, что Никола считает родителей своего мужа «токсичными». Девушке якобы не нравится, как Виктория и Дэвид Бекхэм общаются с сыном.