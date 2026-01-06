«Ангел» Victoria's Secret снялась в бюстгальтере и полурасстегнутой рубашке

«Ангел» Victoria's Secret и модель Эльза Хоск снялась в бюстгальтере и полурасстегнутой рубашке. Звезда поделилась фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

37-летняя Эльза Хоск примерила синюю атласную рубашку, которую сочетала с черным бюстгальтером и юбкой-миди. Модель добавила к образу кожаный ремень, солнцезащитные очки и вьетнамки. «Ангел» Victoria's Secret собрала волосы в гладкий пучок и сделала макияж в естественном стиле. Знаменитость позировала на фоне автомобиля и пальм.

Накануне Эльза Хоск выложила фото, где предстала перед камерой в серо-голубом джемпере с высоким горлом, который дополнила ультракороткими шортами и черными солнцезащитными очками. «Ангел» Victoria's Secret позировала с собранными в пучок волосами и без макияжа. Манекенщица стояла на пляже на фоне острова.

До этого Эльза Хоск снялась в черных кружевных колготках, леопардовой шубе с меховой отделкой и розовом корсетном платье. «Ангел» Victoria's Secret дополнила образ черными туфлями и кожаной сумкой. Звезда подиумов распустила волосы и сделала легкий макияж. Она позировала рядом с букетом цветов.