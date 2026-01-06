Почему брошь из стала макротрендом

Спрос на броши из бабушкиной шкатулки вырос из-за тренда на ностальгию. Об этом «Газете.Ru» рассказала категорийный директор SOKOLOV Таисия Изнова.

© Unsplash

«Возвращение брошей во многом связано с трендом на ностальгию и растущим запросом на индивидуальность. Этот аксессуар пришел к нам из эпохи балов и монархии и до сих пор ассоциируется с элегантностью и утонченностью», — заявила эксперт.

Она отметила, что при правильном подборе брошь делает образ более собранным и выразительным, добавляя ему характер без перегруженности.

Рост интереса к брошам подтверждается и аналитикой продаж. По данным аналитического центра SOKOLOV, в преддверии Нового года спрос на них в розничных магазинах бренда заметно вырос. В период с 18 по 24 декабря продажи в денежном выражении увеличились на 40% по сравнению с предыдущей неделей, а количество покупок выросло на 48%. Средний чек за этот период составил 9129 рублей. Чаще всего россияне выбирали броши из серебра, красного и белого золота, а также модели со вставками фианитов, эмали и жемчуга.

«Сегодня броши появляются в показах крупных модных домов — от женских до мужских коллекций. Причем границы этого аксессуара заметно расширились: в моде как минималистичные формы, так и крупные акцентные модели, которые становятся центральной деталью образа», — отметила Изнова.

Эксперт рассказала, что лучше всего броши раскрываются в сочетании с лаконичной базой — однотонными лонгсливами, топами, платьями и жакетами. По ее мнению, такой фон позволяет украшению работать как полноценный стилистический акцент.

Изнова заявила, что один из самых актуальных приемов последних сезонов — использовать брошь не только как декоративную деталь, но и как функциональный элемент.

«Например, с ее помощью можно закрепить рукава свитера, наброшенного на плечи или повязанного вокруг талии. Меняется и само представление о том, где можно носить брошь. Классический вариант на лацкане остается актуальным, но далеко не единственным. Акцентные модели легко превращаются в импровизированное колье, становятся частью образа на шарфе или закрепляются на талии, под ключицей и даже на спине — особенно эффектно это выглядит в образах с глубоким вырезом», — рассказала она.

Миниатюрной брошью-пином эксперт посоветовала дополнить воротник деловой рубашки.

Изнова отметила, что выбор броши во многом зависит от стилистики образа. По ее словам, в повседневных комплектах особенно актуальны скульптурные глянцевые формы и абстрактные силуэты — это универсальная база, которая легко интегрируется в гардероб.

«Более классическое настроение создают броши в форме животных и цветов, а также мотивы морских ракушек и подводного мира, которые все чаще появляются в коллекциях крупных брендов. Для романтичных образов подойдут камеи и украшения с микро-жемчугом в эстетике castlecore — они добавляют образу мягкости и легкой винтажности», — объяснила она.

Что касается трендов, то Изнова заявила, что самыми актуальными на сегодняшний день являются минималистичные броши без камней.

«Абстрактные формы выглядят современно и свежо, а броши-цветы создают ощущение легкой античности — будто украшение найдено на европейском блошином рынке», — заявила эксперт.

По ее словам, носить несколько брошей одновременно тоже вполне уместно, особенно в рамках тренда на персонализацию. Изнова рассказала, что их часто закрепляют на тканевых сумках, подбирая украшения в единой стилистике или оттенке металла. В образах с одеждой она посоветовала отдавать предпочтение небольшим моделям и размещать их на однотонных поверхностях, чтобы сохранить визуальный баланс.