Крис Дженнер решилась на крайне рискованную пластическую операцию

70-летняя звезда телешоу «Семейство Кардашьян» Крис Дженнер подумывает о новой пластической операции. Речь идет о крайне рискованной процедуре — она хочет тотально омолодить руки.

По данным RadarOnline, ссылающегося на человека из близкого окружения Дженнер, Крис много лет инвестировала в сохранение молодости лица и шеи, но руки выдавали ее настоящий возраст. В настоящее время Дженнер изучает варианты хирургического вмешательства, несмотря на риски для людей ее лет.

Инсайдер добавил, что операции по подтяжке кожи и маскировке выступающих вен чреваты осложнениями: от повреждения нервных окончаний и появления рубцов до инфекций и снижения подвижности.

Кисти рук 70-летней знаменитости контрастируют с ее омолодившимся лицом. На публике Дженнер тщательно скрывает руки с помощью длинных перчаток. При этом она охотно показывала результат подтяжки лица, на которую потратила 100 тысяч долларов.

Ранее сообщалось, что Крис Дженнер планирует построить семейный мавзолей.