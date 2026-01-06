Как бюджетно сделать свой зимний образ дорогим

Тренды зимы 2026: бюджетные акценты, которые сделают ваш образ дорогим
Стильный образ строится на деталях. И есть аксессуары, которые делают его дороже и статуснее, при этом не требуя огромных вложений. Вот несколько трендовых идей на зиму 2026 года.
Меховой воротник или горжетка считается одним из главных трендов сезона. Этот акцент мгновенно добавляет образу роскоши. Модные дизайнеры крупных брендов активно используют мех в своих последних коллекциях.
Попробуйте еще этот модный тренд: наденьте стильный ремень поверх верхней одежды. Стилисты отмечают, что этот прием преобразит пальто, пуховик или даже тренча. Это не только модно, но и помогает обозначить талию, создавая стройный силуэт.
Стилисты советуют не убирать солнцезащитные очки с наступлением холодов. Они завершают образ, добавляют загадочности и, что практично, помогают скрыть следы усталости. Выбирайте актуальные формы: массивные авиаторы или оверсайз-модели, как у Valentino или Coach.
Сумка является критически важной деталью, которую нельзя игнорировать. Устаревшая модель может испортить даже самый трендовый лук. Сейчас в фаворе вытянутые силуэты и узкие формы, которые задали тон Alaïa и другие бренды.
Крупные украшения, такие как массивные серьги или колье, сразу привлекают внимание и делают образ цельным. Их актуальность подтверждают новые коллекции Saint Laurent и Valentino.
Кружевные детали, выглядывающие из-под одежды, перекочевали из весенних трендов. Самый простой способ: надеть под объемный свитер или джемпер топ с кружевом или атласом. Это сразу добавит образу женственности и легкости.
И, наконец, объемный шарф или палантин. Этот аксессуар не только делает образу элегантным, но и не даст вам замерзнуть. Носить его можно как с верхней одеждой, так и с кардиганами. Для удобства и дополнительного шика края шарфа можно скрепить брошью.
Кстати, в этом сезоне искусственный мех снова считается модным. Он есть в пальто, жакетах и аксессуарах. Цвета причем самые разнообразные, включая розовый и фиолетовый. Но все же без классики никуда. Длинные пальто нейтральных натуральных цветов, а также короткие куртки и жилеты не сдают своих позиций.
Ранее «ГлагоL» рассказал, что настоящим хитом этой зимы стала шапка с широким отворотом. Эта модель отлично вписывается в модный стиль Cottage core, сочетающий деревенский уют с городским шармом.