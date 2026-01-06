Как бюджетно сделать свой зимний образ дорогим

Стильный образ строится на деталях. И есть аксессуары, которые делают его дороже и статуснее, при этом не требуя огромных вложений. Вот несколько трендовых идей на зиму 2026 года.

© ГлагоL

Меховой воротник или горжетка считается одним из главных трендов сезона. Этот акцент мгновенно добавляет образу роскоши. Модные дизайнеры крупных брендов активно используют мех в своих последних коллекциях.

Попробуйте еще этот модный тренд: наденьте стильный ремень поверх верхней одежды. Стилисты отмечают, что этот прием преобразит пальто, пуховик или даже тренча. Это не только модно, но и помогает обозначить талию, создавая стройный силуэт.

Стилисты советуют не убирать солнцезащитные очки с наступлением холодов. Они завершают образ, добавляют загадочности и, что практично, помогают скрыть следы усталости. Выбирайте актуальные формы: массивные авиаторы или оверсайз-модели, как у Valentino или Coach.

Сумка является критически важной деталью, которую нельзя игнорировать. Устаревшая модель может испортить даже самый трендовый лук. Сейчас в фаворе вытянутые силуэты и узкие формы, которые задали тон Alaïa и другие бренды.

Крупные украшения, такие как массивные серьги или колье, сразу привлекают внимание и делают образ цельным. Их актуальность подтверждают новые коллекции Saint Laurent и Valentino.

Кружевные детали, выглядывающие из-под одежды, перекочевали из весенних трендов. Самый простой способ: надеть под объемный свитер или джемпер топ с кружевом или атласом. Это сразу добавит образу женственности и легкости.

И, наконец, объемный шарф или палантин. Этот аксессуар не только делает образу элегантным, но и не даст вам замерзнуть. Носить его можно как с верхней одеждой, так и с кардиганами. Для удобства и дополнительного шика края шарфа можно скрепить брошью.

Кстати, в этом сезоне искусственный мех снова считается модным. Он есть в пальто, жакетах и аксессуарах. Цвета причем самые разнообразные, включая розовый и фиолетовый. Но все же без классики никуда. Длинные пальто нейтральных натуральных цветов, а также короткие куртки и жилеты не сдают своих позиций.

Ранее «ГлагоL» рассказал, что настоящим хитом этой зимы стала шапка с широким отворотом. Эта модель отлично вписывается в модный стиль Cottage core, сочетающий деревенский уют с городским шармом.