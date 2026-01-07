Экс-солистка «Ленинграда» раскритиковала противников косметологии

Бывшая солистка группы «Ленинград» Алиса Вокс в Telegram-канале поддержала использование филлеров и ботокса.

Вокс назвала чудовищной подменой понятий, когда женщины снимают ролики о том, как преобразились и стали интереснее выглядеть после удаления филлеров и ботокса. Артистка считает, что в их случае и так не нужна была гармонизация с помощью косметологии. По мнению певицы, некоторым она необходима. Вокс привела в пример себя.

«Вот у меня отродясь не было верхней губы. Также у меня суперподвижный лоб, и первые заломы на лбу появились еще в детстве. Если я уберу филлеры и ботокс, появится жёсткая асимметрия и заломы», — отметила артистка.

По словам Вокс, отсутствие филлеров и ботокса визуально прибавляет ей 20 лет. Бывшая солистка группы «Ленинград» считает, что без этих процедур перестала бы быть похожа на себя.