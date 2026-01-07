Дуа Липа сфотографировалась в коротких шортах рядом с Porsche

Певица Дуа Липа показала фигуру в коротких шортах. Знаменитость разместила фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Дуа Липа снялась в рекламной кампании бренда Porsche. 30-летняя поп-исполнительница позировала перед фотографом в белой футболке, синих коротких шортах, зеленой куртке в стиле милитари и черных высоких кожаных сапогах. Певица дополнила образ серьгами-кольцами и кожаным ремнем. Знаменитость была запечатлена с распущенными волосами у автомобиля.

В начале декабря Дуа Липа показала в Instagram кадры, сделанные на одном из ее выступлений. Певица вышла на публику в красном боди с вырезами по бокам, которое было украшено пайетками. Образ поп-исполнительницы дополнили длинные перчатки в тон костюму и колготки в сетку. Визажист сделал знаменитости макияж с черными стрелками, коричневой помадой и румянами, а стилист уложил волосы в локоны.

Недавно Дуа Липа выложила фото, где предстала в леопардовом крошечном бикини, которое дополнила серьгами и кольцом. Певица позировала с собранными волосами и без косметики в воде на фоне горы с растительностью.