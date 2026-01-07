Скандальная звезда сериала «Эйфория» и актриса Сидни Суини разделась перед камерой. Фото опубликовано в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

28-летняя Сидни Суини стала героиней нового выпуска журнала W Magazine. На обложке голливудская актриса предстала полностью обнаженной. Визажисты нанесли на тело артистки золотую краску, а стилисты уложили ее волосы в локоны. Знаменитость сидела, прикрыв руками грудь. На другом фото Сидни Суини в сияющем чокере лежала на диване.

© Соцсети

В конце июля Сидни Суини оказалась в центре скандала — ее раскритиковали за «нацистскую пропаганду» из-за участия в рекламной кампании бренда American Eagle. Поводом стал слоган коллекции «У Сидни Суини отличные джинсы», который в английской версии звучит как игра слов: great jeans / great genes («отличные джинсы» / «отличные гены»).

В декабре в X (бывший Twitter) появилось видео, где Сидни Суини была запечатлена на премьере фильма «Горничная», которая состоялась в Лос-Анджелесе. Актриса появилась на мероприятии белом макси-платье с глубоким декольте, украшенном страусиными перьями. Под роликом предприниматель Илон Макс опубликовал изображение, на котором женщина страдает от болей в спине из-за размера груди. Интернет-пользователи посчитали, что бизнесмен высмеял декольте артистки и раскритиковали его.