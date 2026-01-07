Актриса Николь Кидман вышла в свет с кудрявыми волосами

Голливудская актриса Николь Кидман показала, как на самом деле выглядят ее волосы. Фото опубликованы на сайте Page Six.

Папарацци подловили 58-летнюю Николь Кидман в аэропорту Сиднея 4 января. Актриса вышла на публику с натуральными кудрявыми волосами без укладки. Артистка также отказалась от макияжа. Николь Кидман была одета в черную футболку, кожаную куртку, светлые широкие брюки и кроссовки. Знаменитость дополнила свой образ солнцезащитными очками и сумкой на плечо.

В октябре инсайдер рассказал изданию Daily Mail, что у Николь Кидман и певца Кита Урбана были проблемы в браке, однако они всегда пытались их решить. По словам источника, актриса была шокирована, когда супруг объявил о расставании с ней. Несмотря на то, что артистка сама подала заявление на развод, она до сих пор готова возобновить отношения с исполнителем.

О расставании Николь Кидман и Кита Урбана стало известно 29 сентября. Издание TMZ сообщило, что актриса и певец живут раздельно с начала лета, а на Кидман легли заботы о двух детях, пока Урбана нет рядом.