Звезда «Сумерек» вышла на публику в абсолютно прозрачной юбке

Звезда «Сумерек» и актриса Кристен Стюарт появилась на публике в «голой» юбке. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

Папарацци подловили Кристен Стюарт 5 января в Нью-Йорке, когда она направлялась в студию NBC в сопровождении охранника. 35-летняя актриса вышла на публику в белом топе, который сочетала с бежевой прозрачной макси-юбкой в пайетках. Артистка также надела черные трусы и кожаные ботильоны на каблуках. Знаменитости уложили волосы и сделали макияж.

В конце октября Кристен Стюарт посетила 28-й кинофестиваль SCAD, который прошел в Саванне. Актриса вышла на красную дорожку в белом полупрозрачном платье с кружевной вышивкой. Артистка также надела черные трусы, туфли на каблуках и серебристое ожерелье. Знаменитости уложили волосы в высокий пучок и сделали макияж с коричневыми тенями.

До этого Кристен Стюарт стала гостьей премьеры фильма «Хронология воды» на фестивале AFI FEST 2025 в Голливуде. Актриса позировала перед фотографами в бордовом платье-миди из полупрозрачного кружева, под которое не стала надевать бюстгальтер. Артистка также надела леггинсы в тон и черные туфли на каблуках.