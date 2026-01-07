Белла Хадид снялась в комбинезоне с короткими шортами и босоножках

Супермодель и бизнесвумен Белла Хадид показала фигуру в комбинезоне с короткими шортами. Знаменитость опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

29-летняя Белла Хадид снялась в новой рекламной кампании бренда Saint Laurent. Супермодель примерила комбинезон с короткими шортами, который был украшен кружевом. Манекенщица также надела коричневую замшевую куртку, черные колготки и золотые босоножки на каблуках. Образ звезды подиумов завершила кожаная сумка. Бизнесвумен собрали волосы в пучок и сделали макияж в естественном стиле.

© Соцсети

© Соцсети

© Соцсети

В декабре Белла Хадид выложила в личном блоге фото, где позировала в молочной водолазке, светлом плаще с бахромой, белых брюках, казаках и шляпе. Модель добавила к образу массивное украшение. Она была запечатлена с распущенными волосами и макияжем в естественном стиле. Рядом стоял ее возлюбленный Адан Бануэлос в ковбойской одежде. Влюбленные покупали фаст-фуд.

В октябре Адан Бануэлос опубликовал пост с поздравлением Беллы Хадид. В честь 29-летия манекенщицы он выложил их редкие фотографии. На одном из кадров они позировали, сидя на коне. На другом снимке бизнесвумен прижилась к ковбою.