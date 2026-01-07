Тепло в твоих руках: как выбрать модные в этом сезоне варежки и перчатки

В Москве похолодало, и многие жители города в срочном порядке закупаются теплыми вещами — в том числе варежками. Как выбрать самые модные, выясняла «Вечерняя Москва».

Модный эксперт, дизайнер Анна Скороходова говорит, что прототипы варежек и перчаток существовали уже в глубокой древности. Археологи утверждают, что в Древнем Египте и Древнем Риме носили простые кожаные и тканевые чехлы для рук. Позже, в Средневековье, варежки стали самым распространенным предметом одежды для защиты рук. Чаще их использовали крестьяне, ремесленники, путешественники, охотники, воины.

Почему варежки, а не перчатки, я думаю, понятно. Их проще изготовить: тратится меньше материала, их легче сшить. А еще качественные варежки долговечны при регулярной физической нагрузке. Материалы, кстати, раньше не сильно отличались от современных: шерсть, войлок, грубый лен, — отметила дизайнер.

Важный момент: сначала варежки носили, скажем так, для выживания. Они сохраняли тепло, были практичны, просты в использовании. Но со временем, распространившись (особенно в северных регионах), стали элементом национального костюма. Их сделали частью культурного кода, наделили определенным смыслом. На Руси варежки дарили в знак заботы о близком человеке. Это уже была не вещь для повседневного использования, а значимый, символичный и очень душевный предмет.

И сегодня он вновь становится актуальным. Модная индустрия направлена на курс slow fashion — медленной моды. Нам напоминают: пора немножко замедлиться и подумать о себе, о своих близких. В тренде искренность, простые формы, лаконичность, уют, — утверждает Скороходова.

Популярных моделей варежек сейчас немало, делится эксперт:

Первая из них, очень эргономичная и удобная в пользовании, — это варежки со специальным тач-покрытием. Оно позволяет пользоваться смартфоном, не снимая варежки. Это прямой ответ моды на современную «цифровую реальность».

Вторая модель — перчатки-трансформеры. У них есть специальный откидной купол, который можно открепить. Этот гибрид варежек и перчаток придуман специально для городской жизни.

К числу трендовых, стильных моделей, которые нравятся многим девушкам, можно отнести объемные вязаные варежки. Благодаря увеличенной, пышной форме создается особое ощущение уюта. Такие варежки как будто пришли из детства. Они отлично подходят под пуховики и объемные куртки.

Минималистичные кожаные варежки без декора выглядят очень строго, подойдут под пальто, тренчи, шубы, костюмы.

Меховые варежки также дополнят образ, если вы решите надеть шубу — получится монохромный образ. Если же такие варежки носить с пальто, они станут интересным акцентом, привлекающим внимание.

При этом, конечно, они очень теплые, — добавляет Анна.

А есть ли на них спрос?

Екатерина Зверева, художница:

Я занимаюсь росписью на варежках. Такие вещи очень популярны, особенно в последнее время. Для кого-то варежки — некий символ детства, тепла, душевности, а с росписью — еще и яркий, практичный аксессуар. Чаще всего люди просят нарисовать на варежках портреты питомцев: любимых песиков, котиков или диковинных животных. Перед Новым годом также часто заказывают варежки, украшенные по мотивам Поттерианы. Обычно варежки покупают, конечно, зимой, а бум приходится на новогодние и рождественские праздники. Это как раз то время, когда хочется порадовать близких подарками, время волшебства и сказок. Лично я не считаю, что варежки — модный аксессуар в том смысле, что «мода» несет временный характер, а в нашей стране варежки всегда были нужны и важны.

Анастасия Гавердовская, московская мастерица:

Вместе с матушкой уже больше 10 лет занимаемся вышивкой на варежках. Интересно, что эти вещи хорошо продаются не только зимой. Многие русские люди знают, что сани надо готовить летом, и совету этому следуют. К нашему большому удивлению, в прошлом году обнаружилось: хотя погода была теплой, скорее осенней, спрос на варежки не уменьшился, а увеличился. То есть, когда зимы были холоднее, когда было больше снега, варежки покупали реже — люди брали перчатки. А когда зима стала более теплой, почему-то спрос вырос. Возможно, люди ностальгируют по суровой зиме и потому закупаются теплыми, зимними вещами. А еще каждый год популярны разные цвета. Интерес к темным и светлым оттенкам чередуется год от года. С чем это связано, для нас загадка.

Анна Журавлева, автор книг по вязанию:

Интерес к вязанию и вязаным изделиям в целом заметно вырос: люди хотят носить стильные, комфортные вещи из качественных материалов. Наибольшей популярностью пользуются детские варежки, а также женские варежкитрансформеры с откидным верхом. Это очень практичная модель, которая позволяет освободить пальцы для работы с гаджетами. Такие варежки любят молодые люди, мамы, фотографы и автолюбители — те, кому важны тепло и свобода движений одновременно. На фоне не слишком холодных зим спрос не снижается. Современные модели и пряжа позволяют вязать самые разные варежки — тонкие и легкие для мягкой зимы и более плотные для морозов.

Также «Вечерняя Москва» узнала у стилиста-имиджмейкера Марины Минаковой, какие оттенки будут актуальны в этом году и как их добавить в гардероб.