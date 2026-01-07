Оксана Самойлова вышла на публику в провокационном топе и юбке с разрезом

Блогерша Оксана Самойлова появилась на публике в провокационном топе и юбке с разрезом до бедра. Знаменитость разместила видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© РИА Новости

37-летняя Оксана Самойлова стояла перед зеркалом в фиолетовом топе со шнуровкой без бюстгальтера, который сочетала с клетчатой юбкой с разрезом до бедра и пушистой накидкой. Блогерша добавила к образу высокие кожаные сапоги, чокер с шипами, черную сумку Balenciaga, серьги и кольцо. Знаменитость была запечатлена с распущенными волосами и макияжем с черными тенями.

Накануне Оксана Самойлова опубликовала видео, где предстала перед камерой в сером слитном купальнике с вырезом на груди и по бокам. Блогерша также надела металлические каффы. Бывшая жена рэпера Джигана собрала волосы в гладкий низкий пучок и сделала макияж с черными стрелками и розовой помадой. Знаменитость была запечатлена на пляже.

До этого Оксана Самойлова снялась в черном облегающем топе на молнии, который сочетала с джинсами и кожаной курткой. Блогерша добавила к образу солнцезащитные очки, серебристые серьги и ремень с заклепками. Знаменитость собрала волосы в гладкий хвост и сделала макияж с темно-розовой матовой помадой.