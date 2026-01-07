43-летняя Наталья Подольская опубликовала фото в бикини

Певица Наталья Подольская продемонстрировала фигуру в купальнике. Артистка опубликовала фотографию в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

43-летняя Наталья Подольская позировала в бордовом бикини с принтом, которое дополнила белой юбкой, молочной шляпой с черной лентой, ожерельем и сумкой в виде ракушки. Артистка также надела солнцезащитные очки. Певица предстала перед камерой с распущенными волосами и без макияжа. Знаменитость была запечатлена на фоне моря.

В декабре Наталья Подольская вышла в свет в красном корсетном мини-платье, которое дополнила туфлями. Поп-исполнительница также надела браслет и кольцо. Визажист сделал певице макияж с серебристыми тенями, черной тушью, румянами и розовой помадой. Стилист уложил волосы знаменитости в локоны.

Позже Наталья Подольская опубликовала в личном блоге фото, где позировала перед камерой в пестром платье с разрезом до бедра и глубоким декольте. Волосы поп-исполнительница распустила и отказалась от макияжа. Съемка прошла на пляже во время отдыха знаменитости в Дубае.