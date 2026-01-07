Виктория Боня снялась в облегающем мини-платье с вырезами

Модель и телеведущая Виктория Боня снялась в облегающем платье с вырезами. Знаменитость опубликовала видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

46-летняя Виктория Боня предстала перед камерой в оранжевом обтягивающем мини-платье с вырезами по бокам, под которое не стала надевать бюстгальтер. Модель добавила к нему серьги и каффы. Телеведущая собрала волосы в пучок и отказалась от макияжа. Знаменитость танцевала на фоне виллы.

© Соцсети

На прошлой неделе Виктория Боня опубликовала фото, где предстала перед камерой в лифе бикини с анималистичным принтом, который сочетала с облегающими черными шортами. Телеведущая также надела серьги и цепочку с кулоном. Модель была запечатлена с собранными в пучок волосами и без косметики на пляже. Знаменитость наносила на себя солнцезащитный крем.

25 декабря Виктория Боня рассказала, что прилетела на отдых и показала интерьер своей виллы. В ролике телеведущая предстала в крошечном лифе бикини и черной макси-юбке. Модель также надела кепку. Знаменитость собрала волосы в пучок и отказалась от макияжа. В начале видео она станцевала на фоне временного места пребывания.