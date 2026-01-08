Самые скандальные и провальные наряды звезд в 2025 году

Во времена вечной сменяемости трендов звезды постоянно борются за внимание публики. Некоторые предпочитают напоминать о себе достижениями или скандалами, а другие — будоражат фанатов эпатажными нарядами. Лорен Санчес и Джулия Фокс радуют поклонников «голыми» образами, а фанаты Хайди Клум каждый год ждут ее хеллоуинские перевоплощения. Самые эпатажные и провальные наряды знаменитостей в 2025 году — в новой галерее «Ленты.ру».

© Соцсети

Возвращение к истокам

© Соцсети

Глюкоза вернула культовый эпатажный образ, с которым была на пике популярности в 2000-х годах. Но не все поклонники оценили внезапные изменения в имидже певицы, а ее муж хоть и был шокирован неожиданным стилем, все же примирился с внешностью жены из любви к современному искусству.

Модная лампа

Ариана Гранде появилась на ковровой дорожке «Оскара» в кастомном платье Schiaparelli, которое украшали 190 тысяч стразов и камней. И хотя в прессе наряд окрестили одним из самых лучших образов вечера, фанаты разглядели в платье певицы сходство с абажуром и запустили волну мемов в соцсетях.

Главная бунтарка

В отличие от Глюкозы, Джулия Фокс не изменяет своему стилю годами, поэтому на афтепати премии «Оскар» появилась в прозрачном платье бренда Dilara Findikoglu. Наряд украшали пряди длинных волос, которые прикрывали оголенные части тела актрисы.

Леди-мем

Мелания Трамп вернулась к статусу первой леди и вновь стала главной героиней светских хроник. Каждый выход экс-модели подробно разбирают модные редакторы, а ее образ с инаугурации Дональда Трампа и вовсе прозвали «нарядом для похорон США». Все из-за широкополой шляпы Eric Javits, которая большую часть времени на мероприятии скрывала ее лицо.

Трусы напоказ

Сын Уилла Смитта Джейден вслед за Джастином Бибером прогулялся по Калабасасу со спущенными шортами и еще несколько недель подвергался насмешкам со стороны поклонников.

Королева Хеллоуина

Хайди Клум оправдала свой статус «королевы Хеллоуина» и преобразилась в Медузу Горгону.

Гениталии на сцене

IOWA угодила в скандал из-за спорного наряда на концерте в День защиты детей. Тогда многие зрители сравнили комбинезон исполнительницы с мужскими гениталиями.

Нагота в моде

В 2025-м подобным эпатажем удивляли не только звезды, но и модные дизайнеры. Так, на парижской Неделе моды манекенщик модного дома Jean Paul Gaultier вышел на подиум в облегающем комбинезоне с реалистичным рисунком обнаженных гениталий.

Любительница эпатажа

Ксения Собчак, тоже привыкшая эпатировать публику, нередко сталкивается с критикой своих трендовых образов. Особенное внимание публики обычно привлекают ее прически, из-за которых ее сравнивают то с проводницей РЖД, то с «Чудом-юдом».

Эксперименты с телом

При создании новой коллекции основатель Duran Lantink модельер Дуран Лантинк провел эксперименты с пропорциями одежды и человеческого тела. Дизайнер показал наряды с огромными плечами до ушей и топы из силикона с рельефом мужского торса, а один из манекенщиков и вовсе вышел на подиум в джинсовом костюме, обнажавшем спину и ягодицы.

Жена миллиардера

Лорен Санчес регулярно обсуждают в соцсетях: она успела выйти замуж за одного из богатейших людей мира Джеффа Безоса, слетать в космос на корабле New Shepard и подружиться с семьей Кардашьян. И все же чаще всего объектом споров становятся именно нарочито сексуальные наряды репортерши.