Ведущий «Модного приговора» назвал самую трендовую шубу 2026 года

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов, назвал самую трендовую шубу 2026 года. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Уверяю вас, что скоро случится возвращение каракуля! Готовьтесь! А вот и подтверждение моим мыслям. Рассматриваем свежий выход Хейли Бибер, главной модницы планеты, в каракулевом полушубке. Хейли знает толк в стиле!» — написал Рогов.

В ноябре Александр Рогов выложил пост, в котором рассказал, что кожаная юбка станет инвестицией в осенне-зимний гардероб.

«Юбка из кожи или эко-материала — отличная инвестиция в осенне-зимний гардероб! Такие юбки — трапеция, карандаш, мини, с разрезом и без — прекрасно смотрятся с плотными колготками, мягким трикотажем. Про практичность я вообще молчу!» — отметил эксперт.

До этого Александр Рогов рассказал, что дубленка из овчины является лучшей верхней одеждой на зиму. Ведущий «Модного приговора» также рекомендовал обратить внимание на бомбер, укороченную двустороннюю куртку без воротника, бушлат средней длины или однобортное пальто. По его словам, в такой одежде будет не только тепло, но и красиво.