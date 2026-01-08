Топ бьюти-трендов 2026 года

Косметология стремительно развивается, предлагает новые процедуры и технологии, которые позволяют сохранить молодость кожи и подчеркнуть индивидуальную красоту лица. Какие бьюти-тренды будут популярны в 2026 году — в материале «Вечерней Москвы».

По словам врача-дерматолога, косметолога, трихолога Ирины Кудрешовой, на сегодняшний день косметология переживает важный этап трансформации.

Если раньше акцент был на быстрый и заметный эффект, то в 2026 году в центре внимания — здоровье, естественность и разумный подход к красоте. Пациенты все чаще выбирают не «изменить лицо», а поддержать и сохранить себя, — сказала она.

Красота начинается со здоровья

Как рассказала специалист, современная косметология все больше опирается на понимание того, что кожа — это отражение общего состояния организма. Хронический стресс, дефицит витаминов и микроэлементов, нарушения сна и питания напрямую влияют на ее качество:

Именно поэтому в тренде — медицина долголетия и превентивный подход: забота о здоровье заранее, до появления выраженных возрастных изменений. Косметолог подбирает процедуры не конкретно под решение одной задачи, а в связке с образом жизни пациента.

Естественность — новая эстетика

По ее мнению, переизбыток объемов и «перекроенные» лица уходят в прошлое.

Современный запрос — выглядеть свежо, ухоженно и естественно. В фокусе — качество кожи: ее плотность, эластичность, увлажненность и здоровый цвет. Это не про радикальные изменения, а про поддержку природной красоты, — говорит Кудрешова.

Разумная косметология

Врач отметила, что пациенты становятся более осознанными и задают правильные вопросы: «Зачем?», «На сколько?», «Какая цель?». В тренде — индивидуальные планы, умеренность и последовательность. Косметология перестает быть набором процедур и становится продуманной стратегией ухода за собой.

Аппаратная косметология и монополярный RF

Косметолог подчеркнула, что особую популярность набирают аппаратные методики, которые стимулируют собственные ресурсы кожи. Один из лидеров — монополярный радиочастотный лифтинг (RF):

Этот аппарат запускает выработку собственного коллагена, улучшает плотность кожи и дает выраженный эффект уплотнения и лифтинга без хирургического вмешательства. Такие процедуры ценят за безопасность, физиологичность и минимальный период восстановления.

Полимолочная кислота и стимуляция собственных ресурсов

Эксперт объяснила, что отдельного внимания заслуживают препараты на основе полимолочной кислоты. Это не филлеры в классическом понимании, а биостимуляторы, которые запускают естественные процессы обновления кожи.

Кожа уплотняется за счет стимуляции собственного коллагена, а результат выглядит максимально естественно. Однако важный момент — эффективность таких методик возможна только при восполненных дефицитах и комплексном подходе к здоровью, — сообщила она.

Забота изнутри и снаружи

Дерматолог добавила, что современная эстетическая медицина — это синтез ухода за кожей и заботы о состоянии организма.

Процедуры работают лучше, когда человек высыпается, питается сбалансированно и поддерживает свой ресурс изнутри. Красота больше не воспринимается отдельно от здоровья — это единая система.

