Стилист назвал главные тренды в прическах и цветах в 2026 году

Собранные волосы, например, пучки или хвосты, будут в тренде среди причесок в 2026 году. Об этом «Пятому каналу» на «Реальной премии Music box» рассказал стилист Денис Трофименко.

© Газета.Ru

По его словам, в моде будут стандартные укладки, которые не будут мешать. Среди цветов в одежде будут популярны натуральные оттенки, в том числе, мокко или бежевые, добавил эксперт. Он подчеркнул, что из моды уже давно вышли серые и холодные тона.

«По цвету: вообще этот год очень интересный. Очень много ярких оттенков, тепло-холодных даже. Это оттенки мокко, если это блонд, то это больше такой бежево-теплый. То есть сейчас уже как-то не модно стало в серые оттенки краситься. Я этого особо не вижу в своей работе. Я это очень редко применяю и мало кому идут серые оттенки, правда», — поделился Трофименко.

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов до этого призвал в своем Telegram-канале носить черное кружево с трениками. По его словам, черное кружево — «настоящая палочка-выручалочка для тех, кто не знает, что надеть «на выход». Вечером он посоветовал надевать кружево под жакет или сочетать с классическими брюками/юбками, днем — с денимом и трениками.

