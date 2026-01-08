Хейли Бибер повторила образ Жизель Бюндхен в нижнем белье

Жена Джастина Бибера, модель Хейли, повторила образ Жизель Бюндхен. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Хейли Бибер позировала в нижнем белье, сидя в деревянном ящике комода. Волосы ей уложили в высокий хвост и сделали вечерний макияж. Модель повторила культовый снимок из рекламы Victoria's Secret с Жизель Бюндхен.

© Соцсети

© Соцсети

© Соцсети

© Соцсети

© Соцсети

© Соцсети

Несколько недель назад Хейли Бибер решила сделать стрижку мягкий боб, вдохновившись образом супермодели 90-х Кристи Тарлингтон. Модель опубликовала в личном блоге фото, где стояла перед зеркалом с макияжем в естественном стиле с розовой помадой. Манекенщица была одета в черный облегающий лонгслив.

В ноябре Хейли Бибер стала лицом нового выпуска журнала GQ. На обложке издания бизнесвумен позировала в черном слитном купальнике, сидя на трамплине у бассейна. Знаменитость предстала перед камерой с уложенными распущенными волосами и макияжем в естественном стиле. Модель также снялась в шортах и топе и обнаженной на кровати.