Оксана Самойлова снялась на кровати в трусах

Модель Оксана Самойлова снялась в нижнем белье на кровати. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Соцсети

Оксана Самойлова показала фигуру в бюстгальтере-топе, черных стрингах и кружевной белой юбке. Волосы модель распустила и сделала макияж с коричневой помадой. Съемку она устроила в постели.

Накануне Оксана Самойлова опубликовала видео, где предстала перед камерой в сером слитном купальнике с вырезом на груди и по бокам. Блогерша также надела металлические каффы. Бывшая жена рэпера Джигана собрала волосы в гладкий низкий пучок и сделала макияж с черными стрелками и розовой помадой. Знаменитость была запечатлена на пляже.

До этого Оксана Самойлова снялась в черном облегающем топе на молнии, который сочетала с джинсами и кожаной курткой. Блогерша добавила к образу солнцезащитные очки, серебристые серьги и ремень с заклепками. Знаменитость собрала волосы в гладкий хвост и сделала макияж с темно-розовой матовой помадой.