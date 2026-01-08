Актер Марк Эйдельштейн стал лицом рекламы французского бренда Saint Laurent. Снимками бренд поделился в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Соцсети

Марк Эйдельштейн снялся в весенней рекламной кампании вместе с супермоделью Беллой Хадид и певицей Charli XCX. Фотографом съемки выступил Глен Лачфорд. Актер был одет в брюки, рубашку и кожаную куртку.

До этого Марк Эйдельштейн в джинсах снялся в рекламной кампании Balenciaga. Фотографом новой рекламной кампании стала британская художница Надя Ли Коэн. Согласно информации на сайте, во время работы с брендом она решила переосмыслить популярные образы актеров.

Российский актер Марк Эйдельштейн сыграл главную роль в фильме Шона Бейкера «Анора». Картина выиграла пять «Оскаров» при номинации в шести категориях — за лучший фильм, лучшую режиссуру, лучший оригинальный сценарий, лучший монтаж и лучшую женскую роль. Фильм побил рекорд премии.

16 марта Telegram-канал Mash сообщал, что якобы военный комиссариат Нижнего Новгорода разыскивает актера Марка Эйдельштейна, поскольку у него закончилась отсрочка от армии. Однако позднее представитель актера опровергла эту информацию.