Какие продукты исключить, чтобы перестать отекать

Утренние отеки — одна из самых частых жалоб у женщин. Причина утренних отеков обычно кроется в том, что было съедено накануне вечером. Ночью организм работает иначе: замедляется кровообращение, хуже отводится жидкость, активнее реагируют гормоны. Поэтому некоторые продукты, безобидные днем, вечером начинают работать против нас. «‎Рамблер» расскажет, от чего стоит отказаться, если вы хотите просыпаться без отеков.

Продукты со скрытой солью

Соль — главный провокатор задержки жидкости. Натрий удерживает воду в тканях, а ночью почки работают медленнее, поэтому лишняя жидкость просто не успевает выводиться. Особенно коварна не явная соль, а скрытая.

К таким продуктам относятся:

колбасы, ветчина, сосиски,

сыры (особенно твердые и плавленые),

соусы: соевый, терияки, кетчуп,

соленые орехи, снеки, чипсы,

готовые салаты и полуфабрикаты.

Даже если порция кажется небольшой, вечером она может дать выраженный отек лица и рук. Организм буквально «запирает» воду в межклеточном пространстве, чтобы разбавить избыток соли.

Копчености

В них много соли, усилителей вкуса и консервантов, которые раздражают сосуды и нарушают микроциркуляцию. Вечером это особенно заметно: сосуды расширяются, проницаемость капилляров растет, жидкость легче выходит в ткани.

Копченая рыба, мясо, бекон, копченый сыр, вяленые продукты почти гарантированно дают утренние отеки век, припухлость лица, ощущение, будто тело стало тяжелее. Даже если вы хорошо переносите такие продукты днем, на ночь они работают гораздо агрессивнее.

Спиртное в любом виде

Алкоголь — один из самых сильных факторов отечности. Он сначала вызывает обезвоживание, а затем — компенсаторную задержку жидкости. Организм, пытаясь восстановить баланс, удерживает воду, особенно в подкожно-жировой клетчатке лица.

Кроме того, алкоголь:

расширяет сосуды,

нарушает лимфоотток,

усиливает проницаемость капилляров.

Даже бокал вина вечером может привести к выраженной утренней припухлости. А сладкие алкогольные напитки (коктейли, ликеры, шампанское) еще больше усиливают эффект за счет сахара.

Сладости и быстрые углеводы

Сахар напрямую связан с отеками. Он повышает уровень инсулина, а инсулин стимулирует задержку натрия — а значит, и воды. Вечером этот механизм работает особенно активно.

Стоит ограничить:

торты, пирожные, печенье,

шоколад (особенно молочный),

конфеты, мармелад,

сладкие йогурты и десерты.

Даже фрукты с высоким гликемическим индексом (виноград, бананы, манго) могут дать отек, если съесть их на ночь. Стоит также избегать их в большом количестве в течение дня.

Острая и пряная пища

Острая еда усиливает приток крови к тканям и раздражает слизистые. В ответ организм удерживает жидкость, чтобы защитить ткани от раздражения. Кроме того, острая пища часто вызывает жажду — человек пьет больше воды перед сном, а вывести ее организм уже не успевает. Перец, острые соусы, азиатская кухня, специи в больших количествах — все это может привести к утренней отечности, особенно у людей с чувствительной сосудистой системой.

Молочные продукты

Молочка сама по себе не враг, но вечером стоит быть осторожнее с ее употреблением. Твердые сыры, соленая брынза, фета, плавленые сыры содержат много натрия. Жирные молочные продукты замедляют пищеварение, вызывают воспалительную реакцию и могут усиливать задержку жидкости.

Особенно часто отеки после молочных продуктов возникают у людей с:

скрытой непереносимостью лактозы,

чувствительностью к казеину,

нарушениями работы кишечника.

Почему важно не переедать перед сном?

Даже «правильные» продукты могут вызвать отеки, если съесть их слишком много. Переполненный желудок давит на диафрагму и сосуды, ухудшая венозный и лимфатический отток от верхней части тела. В результате жидкость скапливается в области лица и шеи.

Что особенно усиливает отеки у женщин?

Женский организм чувствителен к колебаниям гормонов. Во второй фазе цикла задержка жидкости усиливается физиологически. Если в этот период добавляются соль, сахар и алкоголь, отеки становятся заметнее.

Также риск повышается при:

недосыпе,

стрессе,

сидячем образе жизни,

дефиците белка в рационе.

Как снизить риск отеков вечером?

Чтобы просыпаться без припухлостей, важно не только исключать/сократить потребление вредных продуктов, но и соблюдать базовые правила:

Ужинать за 2,5–3 часа до сна,

Выбирать легкий белок и овощи,

Не запивать еду большим количеством жидкости,

Избегать соли и сахара вечером,

Следить за режимом сна.

Ночные отеки в большинстве случаев — это реакция организма на вечерние пищевые привычки, а не признак серьезных проблем. Убрав соль, алкоголь, сладости и тяжелую пищу из позднего рациона, можно заметить разницу уже через несколько дней. Если же отеки сохраняются несмотря на коррекцию питания, это повод обратиться к врачу и проверить работу почек, сердца и гормональной системы.

