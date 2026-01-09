Четыре вещи для модного гардероба: что купить в этом сезоне

Модные тренды меняются быстрее, чем мы успеваем оформить заказ на маркетплейсе, но полноценный гардероб строится на простых вещах, которые легко комбинировать и каждый раз получать новый образ. Автор канала «Стиль и проявленность — Мария Шеди» рассказывает о четырех вещах, к которым точно стоит присмотреться.

Белая рубашка остается классикой. Если не знаете, что надеть, — смело выбирайте ее. В этом году актуальны модели с чуть укороченным рукавом и мягкими воротничками типа «поло» или с легким стоячим воротником. Главная ошибка — выбирать рубашки с декором, ведь они нарушают всю простоту образа.

Прямые джинсы с высокой или средней посадкой хорошо скрывают недостатки фигуры, поэтому благодаря им вы можете сочетать полезное с красивым. Сегодня популярны структурированные ткани с мягкой потертостью, которые держат форму.

Жакет свободного кроя в этом сезоне помогает согреться в холодные дни и добавляет образу ту самую модную многослойность. Незаменимой остается черная юбка. Чтобы сделать образ интереснее, возьмите модель с запахом или складками.

Также «ГлагоL» рассказывал о трендах верхней одежды и аксессуаров. Эксперты советуют отказаться от коротких приталенных пуховиков и дубленок-косух в пользу лаконичных моделей с минималистичным дизайном. Шапка бини после 50 лет может стать стильным элементом, удлиняющим овал лица, главное — выбирать модели с мелкой вязкой и в мягких оттенках.