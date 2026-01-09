Певица Нюша со смазанным макияжем снялась в купальнике

Певица Нюша снялась в купальнике на земле. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Нюша позировала в черном купальнике с глубоким декольте и открытой спиной. Волосы она распустила и сделала «мокрый» макияж: со смазанными тенями и стрелками. В кадре она позировала, обвалявшись в земле.

Несколько недель назад Нюша появилась на юбилейном фестивале современной музыки «Новая Песня года». Певица выбрала для закрытого мероприятия платье с серебристым верхом и перьевой юбкой с разрезом. Поп-исполнительница добавила к образу блестящие туфли на каблуках. Знаменитость позировала перед фотографами с распущенными волосами и вечерним макияжем.

Позже Нюша в интервью изданию Super.ru раскрыла свой секрет красоты. Она призналась, что регулярно работает над собой, чтобы поддерживать молодость и стройность. Певица отметила, что занимается не только телом и лицом, но и внутренним самочувствием.

Ранее Нюша выступила в мини-платье с полупрозрачным верхом.