Девушка Тимати снялась в платье с глубоким декольте

Девушка Тимати, модель Валентина Иванова, намекнула на изменения в личной жизни. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Валентина Иванова позировала в бархатном черном платье с глубоким декольте. Образ дополнил красный клатч из кожи от Hermes и подвеска с бриллиантами. На других фото она показала руку с кольцом с бриллиантом.

«Прощай 25 и привет 26, теперь все будет по другому», — написала Иванова.

На прошлой неделе Валентина Иванова опубликовала в личном блоге видео, где предстала перед камерой в белом облегающем платье, которое дополнила укороченной шубой в тон, массивной цепью и бордовой сумкой. Модель позировала с уложенными волосами и макияжем в естественном стиле.

2 августа Тимати стал отцом в третий раз. Мать рэпера Симона Юнусова публично поздравила сына и его возлюбленную с рождением ребенка. Она показала в личном блоге кадры, сделанные в роддоме. На одном из фото женщина перерезала пуповину.

Для Тимати это уже третий ребенок. У артиста есть двое детей от предыдущих отношений: дочь Алиса, рожденная в 2014 году от модели Алены Шишковой, и сын Ратмир, появившийся на свет в 2019 году от блогерши Анастасии Решетовой. Примечательно, что рэпер ни разу не вступал в официальный брак.

Ранее Валентина Иванова снялась в облегающем платье с пайетками.