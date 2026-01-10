Невеста Лепса снялась в платье с глубоким декольте

Невеста певца Григория Лепса Аврора Киба продемонстрировала фигуру в платье с глубоким декольте. Она опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

19-летняя Аврора Киба предстала перед камерой в белом кружевном макси-платье с глубоким декольте, которое дополнила вьетнамками в тон, кольцом и браслетом. Девушка позировала с уложенными волосами и макияжем в естественном стиле на фоне лестницы и цветов.

Григорий Лепс впервые появился на публике с Авророй Кибой на Петербургском международном экономическом форуме в прошлом году. Позже девушка разместила в личном блоге подарок от народного артиста России — кольцо с бриллиантом. Аврора Киба лаконично подписала снимок: «Коротко, но ясно». В сентябре 2024 года Григорий Лепс объявил ее женой.

В декабре Аврора Киба в интервью Мариам Тилляевой пошутила, что ее стошнит на вопрос о первом поцелуе с Григорием Лепсом.

«Нам что, по 5 лет, что мы будем это обсуждать? Как мне надо тебе его [поцелуй] описать? Пусть будет сочным», — сказала Киба.

Когда Мариам Тилляева предложила девушке охарактеризовать поцелуй как «вкусный», Киба пошутила, что у нее возник рвотный рефлекс.