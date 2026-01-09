Модель Джиджи Хадид кардинально сменила имидж на фоне слухов о помолвке с Брэдли Купером. Снимками поделился ее парикмахер Димитрис Яннетос в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Джиджи Хадид позировала в черном полупрозрачном топе и металлическом колье. При этом модель продемонстрировала новый имидж: стрижку и цвет волос. Стилист по волосам сделал ей матовый черный мини-боб.

В сентябре 2020 года Джиджи Хадид родила дочь Кхай от бывшего участника группы One Direction Зейна Малика. Спустя год после рождения ребенка звезда подиумов и артист расстались. Причиной стало то, что мать Джиджи, Иоланда Хадид, обвинила певца в рукоприкладстве.

Сейчас модель состоит в отношениях с голливудским актером Брэдли Купером. В конце апреля знаменитостей засняли, когда те направлялись на празднование дня рождения манекенщицы в отеле Le Chalet в Нью-Йорке. Звезда подиумов появилась на публике с кольцом на безымянном пальце, после чего в сети заподозрили, что актер сделал ей предложение руки и сердца. Сама пара пока не комментировала слухи.

Ранее Джиджи Хадид и Брэдли Купер впервые дали интервью на публике.