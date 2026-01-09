Элегантность после 50: какие вещи сделают ваш стиль современным

Роскошный образ не имеет возраста. После 50 стиль не теряет актуальности — напротив, он становится глубже, спокойнее и выразительнее. В этот период особенно важно не гнаться за мимолетными трендами, а собирать гардероб так, чтобы каждая вещь работала на элегантность, уверенность и индивидуальность. Достаточно продуманной базы и нескольких выразительных акцентов, чтобы выглядеть безупречно каждый день, как утверждает автор канала «Кокетка».

© ГлагоL

В этом сезоне дизайнеры предлагают активно использовать принты, и для женщин 50+ это отличный инструмент обновить образ без лишней вычурности. Анималистические мотивы, флористика, этнические узоры, геометрия и абстракция способны добавить характер и динамику, если использовать их дозированно. Один выразительный принт всегда смотрится благороднее, чем попытка соединить сразу несколько.

Особое место в гардеробе занимает удлиненный жакет. Он формирует четкий, вытянутый силуэт, делает фигуру стройнее и визуально собраннее. Такая вещь легко вписывается в любой сценарий — от повседневных выходов до более формальных случаев — и одинаково хорошо сочетается с юбками, брюками и платьями.

Кожаная юбка давно перешла в разряд современной классики. Она придает образу уверенность и легкую дерзость, не теряя при этом элегантности. В зависимости от сочетаний она может выглядеть сдержанно, расслабленно или нарядно, каждый раз создавая новое настроение.

Не теряет актуальности и платье длины миди. Этот фасон подчеркивает достоинства фигуры, делает силуэт гармоничным и подходит практически для любого случая. Завершающим штрихом могут стать светлые брюки пастельных оттенков. Они освежают образ, визуально омолаживают и придают ему легкость и благородство, особенно в теплое время года.