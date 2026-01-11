Возлюбленная Джейсона Стетхэма снялась в леггинсах и меховой шапке

Девушка актера Джейсона Стетхэма Рози Хантингтон-Уайтли показала фигуру в леггинсах. Звезда подиумов опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© globallookpress

Рози Хантингтон-Уайтли предстала перед камерой в белом джемпере, меховой жилетке, леггинсах и пушистых ботинках. Модель добавила к образу меховую шапку и перчатки. Манекенщица позировала с уложенными распущенными волосами и макияжем в естественном стиле на фоне заснеженных гор.

© Газета.Ru

В декабре Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм стали гостями презентации художественной выставки сына певицы Мадонны и режиссера Гая Ричи Рокко. Модель выбрала для закрытого мероприятия молочное макси-платье с глубоким декольте и зеленые остроносые туфли на каблуках. Образ манекенщицы дополнила сумка в тон к обуви. Знаменитость уложила волосы и сделала макияж с черными стрелками и темно-розовой помадой.

Джейсон Стэтхэм предпочел черную рубашку, темно-коричневый костюм и туфли.

На днях Рози Хантингтон-Уайтли снялась в белом крошечном бикини, шубе, меховых ботинках и шапке. Волосы модели уложили мягкими прядями и сделали легкий нюдовый макияж. Съемка прошла в горах после снегопада.