Когда нужно начинать использовать антивозрастные средства

Многие под антивозрастным уходом представляют набор «чудо-средств и чудо-процедур, которые обернут время вспять и вернут молодость. И задумываться о возвращении свежести кожи начинают, как правило, когда уже поздно. Подробнее о том, когда и как нужно начинать ухаживать за кожей, читайте в материале «‎Рамблера».

© Лариса Вдовыченко/iStock.com

Антивозрастной уход — это система мер, направленных на замедление возрастных изменений кожи, а не на их ликвидацию. Речь идет о профилактике и коррекции процессов, которые неизбежно начинаются с возрастом: снижение синтеза коллагена и эластина, ухудшение удержания влаги, замедление клеточного обновления, ослабление кожного барьера и рост воспалительных реакций.

К антивозрастному уходу относятся:

защита от ультрафиолетового излучения,

регулярное и корректное увлажнение,

поддержка антиоксидантной защиты,

восстановление липидного барьера,

стимуляция обновления клеток кожи.

Важно понимать, что большинство этих мер не «лечат старение», а предотвращают его ускорение. Поэтому они актуальны задолго до появления выраженных морщин.

20–25 лет: профилактика

В возрасте до 25 лет кожа физиологически находится на пике своих возможностей. Клетки активно делятся, роговой слой быстро обновляется, уровень коллагена и эластина высок, а восстановление после повреждений происходит сравнительно быстро. Однако именно в этот период закладывается фундамент будущего состояния кожи.

После 20 лет постепенно снижается способность кожи удерживать влагу, а влияние внешних факторов — ультрафиолета, загрязненного воздуха, хронического недосыпа и стресса — начинает накапливаться. Эти повреждения не видны сразу, но со временем они проявляются в виде пигментации, потери упругости и ранних морщин.

Антивозрастной уход в этом возрасте — это прежде всего профилактика. Необходимо:

ежедневное использование солнцезащитных средств независимо от сезона,

поддержание водного баланса кожи легкими увлажняющими средствами,

мягкое очищение без пересушивания,

умеренное использование антиоксидантов для защиты от окислительного стресса.

Использование плотных кремов, высоких концентраций кислот или активных ретиноидов без показаний в этом возрасте чаще всего неоправданно. Более того, это может нарушить естественный баланс кожи.

25–30 лет: первые биологические изменения

После 25 лет в коже начинают происходить изменения, которые подтверждены дерматологическими и биохимическими исследованиями. Синтез коллагена ежегодно снижается в среднем на один–полтора процента, а восстановительные процессы становятся менее быстрыми. Эти изменения пока не драматичны, но уже могут ощущаться.

В этот период многие замечают:

первые мимические линии, которые не исчезают полностью после отдыха,

ощущение стянутости при привычном уходе,

более длительное заживление воспалений,

неравномерный тон кожи и тусклый цвет лица при стрессе.

Антивозрастной уход здесь перестает быть только профилактическим и становится поддерживающим. В этот момент допустимо аккуратное введение:

средств с низкими концентрациями ретиноидов,

формул с пептидами,

более регулярной антиоксидантной поддержки,

мягких пилингов для стимуляции обновления кожи.

Ключевой принцип — постепенность. Задача не в том, чтобы омолодить кожу, а в том, чтобы помочь ей адаптироваться к замедляющимся процессам.

Можно ли замедлить процесс старения на клеточном уровне

30–40 лет: системный антивозрастной уход

После 30 лет возрастные изменения становятся более заметными визуально и функционально. Замедляется обновление клеток эпидермиса, снижается плотность дермы, уменьшается выработка себума, особенно у женщин с сухим или чувствительным типом кожи. Кожа может быстрее терять влагу и хуже реагировать на стресс.

В этом возрасте антивозрастной уход становится частью ежедневной рутины. Он включает:

обязательную и регулярную фотозащиту,

стабильное использование ретиноидов при отсутствии противопоказаний,

восстановление и поддержку кожного барьера,

работу с гиперпигментацией и неравномерным тоном,

стимуляцию микроциркуляции и клеточного метаболизма.

Важно понимать, что антивозрастной уход не способен вернуть кожу в состояние 20-летнего возраста. Его задача — замедлить дальнейшие изменения и сохранить функциональность кожи как защитного органа.

Чем раньше, тем лучше

Один из распространенных страхов — убеждение, что ранний антивозрастной уход «разучит кожу работать самостоятельно». Научных подтверждений этому нет. Кожа не становится ленивой от ухода, но может реагировать негативно на неправильно подобранные или слишком агрессивные средства.

SPF в 22 года — это не преждевременное омоложение, а базовая защита. Антиоксиданты — не борьба с морщинами, а способ снизить накопление повреждений. Даже ретиноиды при грамотном и постепенном введении работают прежде всего на здоровье кожи, а не на «стирание возраста».

На практике решение о начале антивозрастного ухода зависит не столько от цифры в паспорте, сколько от индивидуальных факторов:

фототипа кожи и склонности к пигментации,

уровня солнечной нагрузки,

образа жизни и качества сна,

гормонального фона,

генетической предрасположенности.

Человек с высокой солнечной экспозицией, хроническим стрессом и дефицитом сна может нуждаться в антивозрастной профилактике раньше, чем тот, у кого более щадящие условия жизни.

Процесс антивозрастного ухода начинается с защиты и профилактики и постепенно становится более активным. Главная ошибка — либо начинать слишком агрессивно, либо откладывать уход до момента, когда возрастные изменения уже становятся выраженными. Грамотный антивозрастной подход — это не погоня за вечной молодостью, а долгосрочная стратегия сохранения здоровья кожи.

Ранее мы писали, как правильно клеить тейпы, чтобы избавиться от морщин.