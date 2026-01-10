Юлия Ковальчук поделилась пляжным фото в купальнике

Юлия Ковальчук показала, как проводит зимние каникулы вдали от холодов. Певица и телеведущая отправилась на жаркий курорт вместе с мужем Алексеем Чумаковым, оставив заботы о повседневных делах ради солнца, океана и семейного отдыха.

Несмотря на то что артистка — мама двоих дочерей, Амелии и Алисии, младшая из которых появилась на свет всего полтора года назад, Ковальчук находится в отличной физической форме.

На новом снимке, опубликованном в соцсетях, бывшая солистка группы «Блестящие» позирует на пляже в раздельном купальнике телесного оттенка, который подчеркнул ее стройную фигуру и рельефный живот.

© Super.ru

Юлия дополнила образ светлой бейсболкой и темными солнцезащитными очками, а распущенные волосы и расслабленная поза на фоне океана добавили кадру курортного настроения. Артистка прислонилась к стволу дерева и выглядела абсолютно счастливой.

Под фото Ковальчук оставила романтичную подпись: «Он увез меня на море», — сделав отсылку к одноименной песне Алексея Чумакова.

Ранее Юлия Ковальчук поделилась эффектными кадрами в честь 43-летия.

Читайте также: Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук поспорили на красной дорожке: «Моя главная задача – купить пакеты»