Зимний мастхэв: как стилизовать и с чем носить юбку-карандаш

Узкая юбка давно вышла за пределы офисного дресс-кода и этой зимой окончательно вернула себе статус универсальной вещи. Она перестала быть строгой и стала удивительно актуальной.

Главное — правильно выбрать материал, длину и вещи для ансамбля, тогда она работает на фигуру и стиль, а не против них. Стилист Алина Лобанова рассказала, какие моменты важно учесть во время составления зимнего образа.

Выбираем правильную длину и посадку

Зимой особенно актуальна длина миди, чуть ниже колена или до середины икры.

«Такая юбка визуально вытягивает силуэт и хорошо сочетается с теплой обувью. Посадка предпочтительна высокая или средняя, без жесткого пояса, чтобы юбка не делила фигуру на части. Легкая эластичность ткани — удачный компромисс, потому что она дает свободу движения и комфорт в течение дня», — говорит эксперт.

С чем носить сверху, чтобы образ был интересным

Лучшие компаньоны для юбки-карандаш зимой — объемные свитеры, тонкие кашемировые водолазки, мягкие кардиганы и структурированные жакеты. Контраст объемов работает на стиль, узкий низ и расслабленный верх делают образ современным и неформальным. Важно не заправлять верх за пояс целиком, легкая асимметрия или частичная (например, французская) заправка смотрятся гораздо актуальнее.

Обувь играет важную роль

Юбка-карандаш прекрасно дружит с высокими сапогами, особенно если юбка закрывает верх голенища.

«Так же хорошо работают грубые ботинки на шнуровке и аккуратные челси. Каблук не обязателен, современный образ строится на уверенности, а не на высоте шпильки. Если хочется женственности, выбирайте устойчивый каблук или обыгрывайте этот момент другими аксессуарами», — предлагает стилист.

Материалы для зимы

Шерсть, твид, плотный трикотаж, кожа — лучшие варианты для холодного сезона. Они держат форму, сохраняют тепло и выглядят дорого даже в простых сочетаниях. Тонкие костюмные ткани лучше оставить для межсезонья, зимой они выглядят неуместно и быстро теряют вид.

Как носить юбку-карандаш вне офиса

Чтобы уйти от делового настроения (не все же время работать!), добавляйте в образ неформальные детали: объемный шарф, свитер с крупной вязкой, куртку с поясом или даже пуховик или дубленку. Юбка-карандаш отлично вписывается в повседневные и вечерние сценарии — главное, чувствовать пропорции и не бояться эклектики, сейчас она в тренде.