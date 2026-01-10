Актриса Кэмерон Диас пришла на церемонию в платье с разрезом

Голливудская актриса Кэмерон Диас вышла на публику в платье с разрезом. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

53-летняя Кэмерон Диас стала гостьей церемонии вручения премии WWD Style Awards, которая прошла 9 января в Лос-Анджелесе. Актриса предпочла для закрытого мероприятия черное макси-платье с вырезом сзади, жакет, капроновые колготки, остроносые балетки и сумку. Артистке уложили волосы в локоны и сделали макияж с черными стрелками и красной помадой.

Мероприятие также посетила актриса Деми Мур. Знаменитость позировала перед фотографами в черном полупрозрачном макси-платье, украшенном стразами. Артистка добавила к образу колье, серьги, клатч и кольцо. Деми Мур уложили волосы и сделали макияж с румянами, розовыми тенями и помадой.

Среди гостей мероприятия также были Хейли Бибер, Эмили Блант, Минди Калинг и другие.

До этого Кэмерон Диас впервые за долгое время засняли на прогулке с сыном и мужем. Голливудская актриса была одета в спортивные штаны с ботинками, зимнюю куртку и серую шапку.

