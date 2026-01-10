Актриса Сидни Суини появилась на публике в мини-платье с глубоким декольте

Звезда сериала «Эйфория» Сидни Суини появилась на публике в мини-платье. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

28-летняя Сидни Суини стала гостьей гала-вечера, организованного журналом Variety и «Золотым глобусом» в отеле The Beverly Hilton 9 января. Голливудская актриса выбрала для закрытого светского мероприятия черное мини-платье с глубоким декольте, туфли на каблуках и кольцо. Звезда сериала «Эйфория» позировала перед фотографами с уложенными распущенными волосами и макияжем в нюдовых тонах.

На днях Сидни Суини стала героиней нового выпуска журнала W Magazine. На обложке голливудская актриса предстала полностью обнаженной. Визажисты нанесли на тело артистки золотую краску, а стилисты уложили ее волосы в локоны. Знаменитость сидела, прикрыв руками грудь. На другом фото Сидни Суини в сияющем чокере лежала на диване.

В декабре в X (бывший Twitter) появилось видео, где Сидни Суини была запечатлена на премьере фильма «Горничная», которая состоялась в Лос-Анджелесе. Актриса появилась на мероприятии белом макси-платье с глубоким декольте, украшенном страусиными перьями. Под роликом предприниматель Илон Макс опубликовал изображение, на котором женщина страдает от болей в спине из-за размера груди. Интернет-пользователи посчитали, что бизнесмен высмеял декольте артистки и раскритиковали его.

Ранее скандальной звезде «Эйфории» рассекло лицо вейкбордом.