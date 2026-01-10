Певица Мадонна снялась в пеньюаре и чулках на кровати

Певица Мадонна продемонстрировала фигуру в белье. Фото опубликованы в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

67-летняя Мадонна стала героиней новой рекламной кампании бренда Dolce & Gabbana. На одном из кадров певица предстала в бежевом кружевном пеньюаре, который дополнили чулки в тон и туфли на каблуках. Поп-исполнительнице уложили волосы в крупные локоны и сделали макияж с черными стрелками и розовой помадой.

В ноябре инсайдер издания Radar Online рассказал, что Мадонна тайно помолвлена с 29-летним возлюбленным Акимом Моррисом. Источник отметил, что футболист относится к певице «лучше, чем кто-либо другой», а также дает ей чувство уверенности и спокойствия.

Собеседник таблоида заявил, что влюбленные пока не определились с датой свадьбы, но поп-исполнительница уже выбирает место для ее проведения. Среди вариантов, которые рассматривает звезда, Италия, Португалия и ее поместье в Ист-Хэмптоне. По словам инсайдера, артистка «хочет знаменательного праздника в окружении самых любимых людей».

Источник также рассказал, что Мадонна собирается заключить брачный договор с молодым возлюбленным.

Ранее 63-летняя Деми Мур появилась на публике в полупрозрачном платье.