Певица Рита Ора позагорала в бикини на пальме

Певица Рита Ора продемонстрировала фигуру в купальнике. Знаменитость поделилась фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

35-летняя Рита Ора позировала в леопардовом бикини, которое сочетала с красной косынкой и черными солнцезащитными очками. Певица убрала волосы под головной убор и отказалась от макияжа. Поп-исполнительница позировала, лежа на пальме.

В ноябре Рита Ора выступила на церемонии открытия горнолыжного курорта в Австрии. Певица появилась на мероприятии в сером боди с капюшоном, черных колготках, кожаных сапогах на шнуровке и белых гольфах. Поп-исполнительница добавила к образу очки, массивные серьги и кольца. Артистка позировала перед камерами с распущенными волосами и макияжем с красной помадой.

До этого Рита Ора опубликовала в личном блоге фото, где стояла перед камерой, прикрыв руками грудь. Певица была запечатлена в черных солнцезащитных очках, синих джинсах на средней посадке и остроносых туфлях. Поп-исполнительница позировала с уложенными волосами и макияжем с розовой помадой.

Ранее звезда «Эйфории» вышла в свет в мини-платье с глубоким декольте.