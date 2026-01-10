Актриса Деми Мур вышла в свет в полупрозрачном платье

Голливудская актриса Деми Мур показала фигуру в полупрозрачном платье. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

63-летняя Деми Мур стала гостьей церемонии вручения премии Women's Wear Daily's, которая прошла 9 января в Лос-Анджелесе. Актриса позировала перед фотографами в черном полупрозрачном макси-платье, украшенном стразами. Артистка добавила к образу колье, серьги, клатч и кольцо. Знаменитости уложили волосы и сделали макияж с румянами, розовыми тенями и помадой.

Среди гостей мероприятия также были Хейли Бибер, Эмили Блант, Минди Калинг и другие.

В октябре Деми Мур стала героиней выпуска журнала Glamour. На обложке голливудская актриса предстала в черном каркасном платье, под которое надела белье. Артистка добавила к образу массивные серьги с бриллиантами и туфли на высокой платформе. Знаменитости уложили распущенные волосы и сделали макияж с бежевыми сияющими тенями и розовой помадой. Артистку назвали одной из «Женщин года» журнала. Автором съемки выступил фотограф Томас Уайтсайд.

