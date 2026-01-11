Роковой поцелуй и грудь года: чем мир моды шокировал публику в 2025 году

В 2025 году модные показы окончательно превратились из творческих площадок в арену для идеологических высказываний и громких протестов. Всего за пару сезонов индустрия пережила мужчин с женской грудью, детей с военной атрибутикой, окровавленные головы животных и расистский скандал в обычной рекламе джинсов. Пока бренды провоцировали публику шокирующими экспериментами, знаменитости попадали в заголовки газет из-за бурной личной жизни. Для собственной свадьбы миллиардер Джефф Безос «купил» целый город, певица Кэти Перри предпочла бывшего премьера Канады Орландо Блуму, а российский бизнесмен Роман Товстик с роялем и кофемашиной ушел из многодетной семьи к жене Дмитрия Диброва. Чем запомнится 2025-й поклонникам моды и звездных скандалов — в материале «Ленты.ру».

Обмен телами

«Мы будем делать все, что захотим, потому что мы свободны», — объявил Дуран Лантинк, креативный директор одноименного модного дома во время Недели моды в Париже прошлой весной.

Этими словами голландский дизайнер описал собственный эксперимент, в рамках которого мужчины и женщины примерили тело противоположного пола. На его шоу супермодель Мика Арганьярас вышла на подиум в корсете в виде обнаженного мужского торса, а в финале показа манекенщик Чендлер Фрай продефилировал с огромной силиконовой грудью вместо топа.

Публика неоднозначно отреагировала на коллекцию Duranimal. Одни увидели в ней феминистическую провокацию и иронию, другие — откровенное издевательство. Как заметила модель и дизайнер Дилара Фындикоглу, многие восприняли шоу как насмешку над женским телом со стороны молодого дизайнера.

Расизм крепчал

Актриса Сидни Суини оказалась в центре скандала после выхода рекламы бренда American Eagle.

В ролике Суини использует игру слов genes и jeans («гены» и «джинсы»). Она произносит фразу, что «гены передаются по наследству», и переводит акцент на джинсы. Аудитория восприняла рекламу негативно. Многие обвинили актрису и бренд в расизме, утверждая, что они романтизируют «привилегированную» внешность.

Суини не стала оправдываться и участвовать в полемике. Ее спокойная реакция и сдержанные комментарии превратились в мемы, благодаря чему ролик получил дополнительное распространение.

Маркетологи отмечали, что кампания достигла своей цели с точки зрения охватов и узнаваемости, однако цена этого успеха оказалась непомерно высокой.

Грудь года

А российская модель Алеся Кафельникова вместе с платьем бренда Vivienne Westwood представила миру новую грудь. В русскоязычном интернете увеличившиеся формы манекенщицы стали главным поводом для обсуждений, отодвинув на второй план само шоу. Поклонники негодовали: по их мнению, Кафельникова утратила натуральную красоту из-за чересчур крупной шарообразной груди.

Модель не стала скрывать, что сделала маммопластику.

«Я кормила ребенка грудью семь месяцев. Наверное, из-за этого она не смогла самостоятельно восстановиться», — ответила она на критику фанатов.

Сумка или жизнь

Осенью, в разгар модного сезона в Париже, у входа на показ бренда Coach появилась активистка-зоозащитница. В руках она держала муляж окровавленной головы коровы и транспарант с надписью:

«Вот остальная часть вашей сумки».

По словам исполнительного вице-президента PETA Трейси Рейман, акция призывала модный дом прекратить использовать натуральную кожу в своем производстве.

«Современные потребители знают: мода будущего — за инновационными веганскими материалами, а не за кожей, которую сдирают с коров», — заявила Рейман.

Сюрприз свыше

На показ Balenciaga неожиданно пришла королевская особа. Жена принца Гарри Меган Маркл посетила мероприятие в Париже, чтобы поддержать нового креативного директора бренда Пьерпаоло Пиччоли. Официальный представитель Маркл рассказал, что она давно восхищалась работами модельера и просто «выразила готовность прийти на его показ».

«Мы познакомились несколько лет назад… Она связалась со мной и сказала, что очень хотела бы прийти на шоу. Никакой стратегии или серьезной подготовки не было. Я никому не сказал о ее приезде, потому что хотел, чтобы это осталось сюрпризом. В моде настоящие сюрпризы случаются редко, а этот был прекрасен», — подтвердил сам Пиччоли, объясняя этот жест дружбой и профессиональным уважением.

Таким образом он намекнул, что слухи о маркетинговой акции — это всего лишь слухи.

Нападение в Дубае

Украинская модель Мария Ковальчук, которую покалечили в Дубае весной 2025 года, в интервью Ксении Собчак впервые рассказала о случившемся. Девушка пропала после вечеринки в одном из отелей ОАЭ, а позже ее нашли на обочине дороги с переломами конечностей и позвоночника.

Ковальчук перенесла несколько операций и долго находилась в коме. Сейчас она проходит реабилитацию, заново учится ходить и передвигается преимущественно на инвалидной коляске.

По словам модели, в день нападения она оказалась в компании знакомого и его друзей. Ковальчук утверждает, что мужчины вели себя агрессивно и заявляли, что она им принадлежит. Когда девушка попыталась сбежать, они догнали ее, избили и сбросили с высоты. Подозреваемых задержали лишь на короткое время.

Лечение Марии оплатили власти ОАЭ: как рассказала ее мать, это стало частью договоренностей с местными чиновниками и полицией. Взамен пострадавшая должна была воздержаться от публичных обвинений.

Триумфальное возвращение «самой красивой»

Супермодель Белла Хадид вышла на подиум после длительного перерыва. В 2023-2024 годах ныне 29-летняя манекенщица боролась с обострением болезни Лайма, после чего проходила курс длительной реабилитации. Теперь же она заявила, что «готова к новой главе» в карьере и с удовольствием приняла участие в показе Saint Laurent, где продемонстрировала пышное платье.

Хозтовары в тренде

На показе Moschino весна-лето 2026 креативный директор Адриан Аппиолаза вновь удивил публику. Вместо сумок модели несли импровизированные хозяйственные предметы — от ведер и кастрюль до упаковок с яблоками и картонных коробок для посылок. Сам Аппиолаза назвал свою задумку «утилитарным апсайклингом» и «легкой насмешкой».

«Веселье и оптимизм важны для меня, и я думаю, что именно это люди найдут в моем шоу», — прокомментировал дизайнер, подчеркнув, что Moschino всегда следует принципу интеллектуальной игры с привычными образами.

Свадьба года

На узких улочках Венеции прогремело громкое событие: мультимиллиардер Джефф Безос и его возлюбленная Лорен Санчес сыграли пышную трехдневную свадьбу. В числе нескольких сотен гостей были Леди Гага, Элтон Джон, Марк Цукерберг и другие знаменитости. Торжество включало в себя выездную церемонию, бал в стиле «Великого Гэтсби» и светомузыкальное шоу.

€50 млн стоила организация свадьбы Безоса.

Мэр Венеции Луиджи Бругнаро в ответ на недовольство местных жителей заявлял, что торжества «принесут городу экономическую отдачу в миллионы евро». Критики в свою очередь возмутились, что столь дорогое веселье вряд ли принесет выгоду рядовым венецианцам. И хотя Безос пожертвовал несколько миллионов на восстановление Венецианской лагуны, многие жители увидели в этом празднике показное шоу, а не реальную пользу для города.

Танк на подиуме

Эпатажный финал шоу бренда Enfants Riches Deprimes (ERD) во время Недели моды в Париже обернулся скандалом. На подиуме появился картонный танк, рядом с которым шли дети в классических костюмах и платьях.

Зрители отреагировали с возмущением. Многие сочли, что военную атрибутику неуместно демонстрировать в одном пространстве с несовершеннолетними. Дизайнер марки Генри Александер-Леви позже пояснил, что любит провоцировать публику своим творчеством.

«Большинство просто не уловило философию ERD», — отмахнулся он и заявил, что шоу было задумано как откровенное высказывание о войне и власти, однако вновь стало поводом для споров о границах искусства.

Роковой поцелуй

Осуждению в соцсетях подвергся и итальянский бренд Diesel, который выпустил ролик с участием российских руферов Ивана Биркуса и Ангелины Николау. В его рекламе пара страстно целовалась на вершине небоскреба.

Дисклеймер о том, что «все выполняли профессионалы со страховкой и под контролем медиков», зрителей не успокоил. Они также проигнорировали тот факт, что на платформе Netflix доступен документальный фильм о карьерном пути Биркус и Николау.

В комментариях публика усомнилась в безопасности съемок и назвала кампанию «бессмысленной попыткой выделиться с помощью рискованного трюка».

«Diesel всегда выступал за смелость, но на что вдохновит эта реклама молодежь?» — возмущались пользователи соцсетей.

Но некоторым реклама действительно пришлась по душе — как минимум благодаря слогану «любите дерзко».

Развод года

Не обошлось без скандалов и в заголовках российских газет — в конце июля стало известно о разводе телеведущего Дмитрия Диброва. Изначально причиной расставания с женой Полиной называли разницу в возрасте, однако вскоре женщина подтвердила отношения с давним другом семьи — сооснователем NL International Романом Товстиком. По словам Полины, муж знал о ее сближении с Товстиком, а роман начался только после того, как предприниматель сообщил своей жене Елене о намерении развестись. Представители Диброва заявили, что он не возражает против развода и все имущественные вопросы между супругами урегулированы.

Однако иную версию событий представила жена Романа Товстика. Она сообщила, что муж оставил ее с шестью детьми фактически без средств, отрицая измену и настаивая на срочном разводе. По ее версии, Полина Диброва была влюблена в Товстика много лет, а их отношения развивались задолго до официального разрыва.

О решении расторгнуть брак, утверждает Елена, он объявил в день совершеннолетия их сына, объяснив это тем, что «семья и дети не делают его счастливым».

Ситуация осложнилась имущественным конфликтом. Елена рассказала, что муж предложил оставить ей дом и 30 миллионов рублей, а сам забрал часть имущества, включая кофемашину и рояль, а также двоих детей. Роман Товстик публичных комментариев не давал. Конфликт между бывшими супругами продолжается.

Роман года

Американская поп-звезда Кэти Перри тоже официально разорвала отношения с актером Орландо Блумом — и тут же закрутила роман с бывшим премьер-министром Канады Джастином Трюдо. В сети появились снимки пары: сначала папарацци запечатлели их летние встречи, а позже — поцелуй на яхте у побережья США.

«Она не ожидала, что так быстро влюбится, но Джастин полностью соответствует ее идеалу: у него отличное чувство юмора, он обаятелен и относится к ней с уважением», — рассказал инсайдер People о новых отношениях певицы.

Кэти сначала сохраняла интригу, но снимки с Трюдо на парижской вечеринке в октябре подтвердили слухи. По словам источника, они оба «очень ценят связь и проводят вместе свободное время».

Любимый аксессуар зумеров

Коллекционная кукла Лабубу, выпущенная китайской компанией Pop Mart, превратилась в глобальный феномен. Мягкие игрушки с жуткой улыбкой стали трендом благодаря модели продаж blind box: покупатель не знает, какая именно кукла ему достанется, пока не откроет упаковку. Этот формат вызвал ажиотаж — у магазинов собирались многочасовые очереди, а сами игрушки перепродавали в Сети по завышенным ценам.

Эксперты объяснили популярность Лабубу сочетанием визуальной узнаваемости, игрового азарта и модной функции аксессуара. Кукол стали носить как брелоки и украшения для сумок.

Они также предостерегали, что метод blind box может формировать зависимость, которую можно сравнить с лудоманией. Но, несмотря на это, кукла закрепилась в списке главных поп-культурных событий года.