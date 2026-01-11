Дженнифер Лопес снялась в полупрозрачном платье с декольте

Певица и актриса Дженнифер Лопес продемонстрировала фигуру в «голом» платье. Знаменитость разместила фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© globallookpress

56-летняя Дженнифер Лопес стояла перед камерой в бордовом полупрозрачном макси-платье с глубоким декольте, которое было украшено пайетками. Певица дополнила образ атласными туфлями на каблуках в тон, массивными серьгами и колье. Поп-исполнительнице уложили волосы в локоны и сделали макияж с темными тенями и бордовой помадой. Артистка намекнула, что готовится к церемонии вручения премии «Золотой глобус», которая состоится в 11 января в отеле Beverly Hilton в Лос-Анджелесе.

© Газета.Ru

В декабре Дженнифер Лопес выступила в Индии на свадьбе дочери миллиардера Рамы Раджу Мантены, Нетры, и предпринимателя Вамси Гадираджу. Стилист певицы опубликовал в Instagram фото одного из ее нарядов. Поп-исполнительница позировала в розовом сари, расшитым кристаллами, и трехъярусном изумрудном ожерелье. По информации журналистов, на изготовление украшения ушло более 1800 часов. Артистка также надела массивные серьги, браслет с бриллиантами и несколько колец.