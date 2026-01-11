Экс-жена российского миллиардера снялась в бюстгальтере и микрошортах

Бывшая жена российского миллиардера Александра Лебедева Елена Перминова продемонстрировала фигуру в бюстгальтере. Она разместила видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

39-летняя Елена Перминова снялась перед тренировкой в зале. Модель стояла перед зеркалом в белом бюстгальтере, который сочетала с ультракороткими шортами, носками и кроссовками. Манекенщица позировала с распущенными волосами и без косметики.

«Худенькая. Пытаюсь набрать мышечную массу. Сложно», — подписала ролик звезда.

Накануне Елена Перминова вышла на публику в оранжевом прозрачном топе, под который надела черный лиф. Модель добавила к образу коричневые облегающие брюки-клеш. Манекенщица была запечатлена с кудрявыми распущенными волосами и макияжем в естественном стиле. Звезда держала за руку сына Александра.

В конце декабря Елена Перминова опубликовала в личном блоге фото, где предстала перед камерой в черном облегающем мини-платье с вырезами на груди. Модель добавила к наряду кожаные высокие сапоги на каблуках. Бывшая жена Александра Лебедева позировала с распущенными волнистыми волосами в фотостудии.