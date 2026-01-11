Певица Ани Лорак продемонстрировала фигуру в купальнике. Артистка разместила фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

47-летняя Ани Лорак улетела на новогодние праздники на Мальдивы. На новом фото певица предстала в белом бикини, которое дополнила молочной длинной накидкой и кольцом. Поп-исполнительница позировала с собранными волосами и без макияжа. Артистка была запечатлена на пляже на фоне пальм.

В октябре Ани Лорак снялась с мужем в Париже, где отпраздновала свое 47-летие. Именинница позировала с Исааком Виджраку на фоне Эйфелевой башни и опубликовала фото в Instagram. Она отметила, что прекрасно провела день рождения в компании супруга.

Звезда впервые встретилась с Виджраку в Греции: тогда мужчина пригласил Лорак на свои тренинги, а во время ретрита исполнительница познакомилась с ним поближе, и у пары начался роман. Испанец живет на Ибице. В своих соцсетях он также называет себя «целостным велнес-экспертом» и «создателем позитивной кармы», разделяющим концепцию «философии радости». Возлюбленный певицы был женат — от прошлых отношений у него есть сын и дочь.