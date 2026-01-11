Актриса Пэлтроу заявила, что сын Мозес хотел исчезнуть из-за постельных сцен с Шаламе

Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу рассказала о реакции сына Мозеса на ее постельные сцены с коллегой Тимоти Шаламе. Об этом сообщает издание People. 9 января Гвинет Пэлтроу посетила мероприятие в поддержку фильма "Марти Великолепный", в котором сыграла одну из главных ролей. В проекте у актрисы было много постельных сцен с Тимоти Шаламе. Актриса заявила на сессии, что ее 19-летний сын Мозес не оценил откровенные фрагменты с матерью. "О боже! Мой бедный сын.Представляете, что было, когда он пришел на премьеру в Лос-Анджелес? Он хотел испариться", — сказала артистка. До этого Гвинет Пэлтроу призналась в интервью Vanity Fair, что в фильме "Марти Великолепный" у нее будет много секс-сцен с Тимоти Шаламе. Актриса рассказала, что при работе над спортивной драмой впервые узнала о присутствии на съемочной площадке координатора по интимным сценам. По словам знаменитости, она отказалась от помощи эксперта, поскольку привыкла работать только с партнером при съемках подобных эпизодов. Пэлтроу также назвала Шаламе "секс-символом для интеллектуалов". Она призналась, что коллега был веселым партнером и серьезно подходил к работе.