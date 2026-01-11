Пэрис Хилтон вышла в свет в леопардовом мини-платье с глубоким декольте

Модель и актриса Пэрис Хилтон появилась на публике в мини-платье с декольте. Фото опубликовано на сайте Page Six.

44-летняя Пэрис Хилтон стала гостьей церемонии вручения премии Women's Wear Daily's, которая прошла 9 января в Лос-Анджелесе. Актриса вышла в свет в леопардовом мини-платье с глубоким декольте, под которое надела черный прозрачный комбинезон. Модель добавила к образу бархатные туфли на каблуках, кольцо и массивные блестящие серьги. Знаменитости собрали волосы в высокий гладкий хвост и сделали макияж с черными стрелками, розовыми тенями и блеском для губ.

Среди гостей мероприятия также были Деми Мур, Эмили Блант, Минди Калинг и другие.

В ноябре Пэрис Хилтон появилась на 14-м ежегодном гала-вечере «Искусство и кино», который состоялся в Лос-Анджелесе. Актриса позировала перед фотографами в черном полупрозрачном кружевном платье с глубоким декольте. Модель надела под наряд телесное боди. Образ знаменитости дополнили туфли на каблуках, браслет, чокер и серьги. Пэрис Хилтон уложили распущенные волосы в локоны и сделали вечерний макияж.