Кайли Дженнер в латексном комбинезоне повторила образ Бритни Спирс

Модель и звезда реалити-шоу Кайли Дженнер повторила образ певицы Бритни Спирс. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Кайли Дженнер снялась в рекламе нового аромата собственного бренда косметики Kylie Cosmetics. Модель позировала перед камерой в красном латексном комбинезоне и серьгах. Звезда реалити-шоу была запечатлена с уложенными распущенными волосами и макияжем с коричневыми тенями и стрелками. Бизнесвумен снялась в образе певицы Бритни Спирс, в котором она появилась в клипе на песню «Oops... I Did It Again».

4 января Кайли Дженнер сопровождала Тимоти Шаламе на премии Critics Choice Awards. Актер предпочел для закрытого мероприятия синий костюм в тонкую полоску с белой рубашкой и ярким галстуком. Звезда реалити-шоу позировала перед фотографами в темном сияющем макси-платье с глубоким декольте, которое дополнила кольцом. Модели уложили волосы в локоны и сделали макияж в нюдовых тонах.

Несколько недель назад Кайли Дженнер опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фото, на котором позировала в серьгах-гвоздиках и цепочке с кулоном с пантерой от бренда Cartier. Стоимость комплекта ювелирных изделий составляет около $60 тысяч. Интернет-пользователи предположили, что Тимоти Шаламе подарил украшения модели на Рождество.